«Штутгарт» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 23:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «Спарты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Штутгарт» неплохо начал в чемпионате Германии, но в Лиге чемпионов команда в первом туре уступила. Тем не менее, коллектив настроен дальше добиваться хороших результатов и бороться за места в плей-офф. В игре со «Спартой» от хозяев ждут исключительно победы и первых трех баллов в актив. Два последних матча «Штутгарта» завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и крупной победой над «Боруссией» Дортмунд (5:1).

«Спарта» отлично начала выступление в Лиге чемпионов, не оставив шансов «Зальцбургу» (3:0). В чемпионате Чехии коллектив также идет среди лидеров и готов дальше бороться за каждое очков в обоих турнирах. Фаворитом являются хозяева, но если гости лучше начнут матч и откроют счет, то шансы у них определенно будут. В прошлом туре чемпионата «Спарта» Прага неожиданно проиграла «Сигме» Оломоуц (2:3), а ранее обыграла «Динамо» Ческе-Будеевице (2:0).

Информация для ставок

«Спарта» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

В последних девяти домашних матчах «Штутгарт» забивает не менее трех мячей

Три последних матча «Спарты» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Штутгарт» выступает уверенно на своем поле и постарается оказывать максимальное давление на соперника с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Пари.