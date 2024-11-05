«Слован» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (5.11.2024)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.98. В случае победы «Слована», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по 3.7.
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сегодня, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Слован» полностью провалил стартовые туры Лиги чемпионов и еще не набирал в ней очков. Тем не менее, словацкий коллектив рассчитывает еще побороться и в домашней игре с представителем Хорватии рассчитывает на хороший результат, особенно учитывая успешные выступления в своем внутреннем чемпионате. Два последних матча «Слована» завершились выездными победами над «Скалица» (3:2) и «Подбрезова» (3:1).
«Динамо» Загреб уже набрало четыре очка за три тура, что вполне можно считать хорошим достижением. Команда из Хорватии играет с одним из аутсайдеров турнирной таблицы и попытается набрать три балла и продвинуться еще выше на радость собственным болельщикам. В прошлой игре чемпионата «Динамо» Загреб крупно выиграл на выезде у «Шибеника» (4:0) и проиграл «Осиеку» (2:4).
Информация для ставок
- «Слован» Братислава выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Загреб не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд
- Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
«Динамо» Загреб выглядит гораздо солиднее своего соперника и наверняка сможет найти подходы к воротам «Слована». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Пари.