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«Слован» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (5.11.2024)

сегодня, 11:02
Слован

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.98. В случае победы «Слована», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Слован» полностью провалил стартовые туры Лиги чемпионов и еще не набирал в ней очков. Тем не менее, словацкий коллектив рассчитывает еще побороться и в домашней игре с представителем Хорватии рассчитывает на хороший результат, особенно учитывая успешные выступления в своем внутреннем чемпионате. Два последних матча «Слована» завершились выездными победами над «Скалица» (3:2) и «Подбрезова» (3:1).

«Динамо» Загреб уже набрало четыре очка за три тура, что вполне можно считать хорошим достижением. Команда из Хорватии играет с одним из аутсайдеров турнирной таблицы и попытается набрать три балла и продвинуться еще выше на радость собственным болельщикам. В прошлой игре чемпионата «Динамо» Загреб крупно выиграл на выезде у «Шибеника» (4:0) и проиграл «Осиеку» (2:4).

Информация для ставок

  • «Слован» Братислава выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Динамо» Загреб не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд
  • Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Динамо» Загреб выглядит гораздо солиднее своего соперника и наверняка сможет найти подходы к воротам «Слована». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:02
Братиславский Слован наконец-то получил в нынешнем общем этапе Лиги чемпионов УЕФА более менее лояльного для себя соперника, которому хозяева стадиона конечно же способны забить гол. Ведь чуть ранее Слован в ЛЧ сумел пробить оборону шотландского Селтика 1:5, датского Мидтьюлланда 3:2, 1:1 и словенского Целе 5:0. Конечно же и хорватское Динамо Загреб вряд ли тут станет отлынивать от активности впереди, ведь гости в действующем Общем этапе менее 2х голов ещё не забивали. К слову, пробив недавно защиту Монако 2-2, Баварии 2-9 и Зальцбурга 2-0. Жду здесь обе закатят Да.
Гость
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