«Слован» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (5.11.2024)

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сегодня, 11:02

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.98. В случае победы «Слована», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Слован» полностью провалил стартовые туры Лиги чемпионов и еще не набирал в ней очков. Тем не менее, словацкий коллектив рассчитывает еще побороться и в домашней игре с представителем Хорватии рассчитывает на хороший результат, особенно учитывая успешные выступления в своем внутреннем чемпионате. Два последних матча «Слована» завершились выездными победами над «Скалица» (3:2) и «Подбрезова» (3:1).

«Динамо» Загреб уже набрало четыре очка за три тура, что вполне можно считать хорошим достижением. Команда из Хорватии играет с одним из аутсайдеров турнирной таблицы и попытается набрать три балла и продвинуться еще выше на радость собственным болельщикам. В прошлой игре чемпионата «Динамо» Загреб крупно выиграл на выезде у «Шибеника» (4:0) и проиграл «Осиеку» (2:4).

Информация для ставок

«Слован» Братислава выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Загреб не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

«Динамо» Загреб выглядит гораздо солиднее своего соперника и наверняка сможет найти подходы к воротам «Слована». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Пари.