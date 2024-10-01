«Слован» Братислава — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 19:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.07. Ничейный результат котируется по 12, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 47.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.57. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 2.45.

Форма команд

«Слован» провалил первый матч Лиги чемпионов, однако для команды важно почувствовать атмосферу турнира и привыкнуть к ней. Для коллектива домашняя встреча с «Манчестер Сити» станет настоящим испытанием, а рассчитывать на очки вовсе не приходится. Тем не менее, хозяева уже подарили праздник болельщикам, которые могут увидеть одну из сильнейших команд мира В прошлом туре чемпионата «Слован» обыграл на выезде «Земплин» Михайловице (4:2).

«Манчестер Сити» часто играет вничью, но в этом поединке рассчитывает только на победу. «Горожане» не смогли обыграть в первом туре «Интер» (0:0) и теперь максимально мотивированы догонять конкурентов в турнирной таблице. В прошлом туре «Манчестер Сити» не смог дожать «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а в кубке английской лиги переиграл «Уотфорд» (2:1).

Информация для ставок

«Слован» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл 17 из 20 последних встреч на выезде во всех турнирах

«Слован» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах

Прогноз

Очень интересный поединок ждет всех поклонников европейского футбола. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом, но обязан исключить недооценку соперника, чтобы добиться результата. Сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.