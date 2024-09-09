Словения – Казахстан. Прогноз на матч Лиги Наций (9.09.2024)

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09 сентября 2024, 01:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа сборной Казахстана оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

Словенская сборная провела неплохой первый тур, но добился лишь одного балла. Теперь команде предстоит сыграть на своем поле с Казахстаном, и букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам, которые будут стараться добиться результата, как можно быстрее и желательно в первом тайме. Два последних матча Словении завершились ничьей с Австрией и поражением в серии пенальти от Португалии (0:1) на Евро 2024.

Казахстан многих удивил квалификацией на Евро 2024, но несмотря на отличную игру не прошел на турнир. В Лиге В коллектив очень хочет закрепиться, но для этого нужно набирать очки в подобных поединках. Гости постараются сыграть от обороны и искать свои шансы у ворот соперника, чтобы минимизировать опасные моменты у себя в обороне. Два последних матча Казахстана завершились ничьей с Норвегией (0:0) и поражением от Азербайджана (2:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей сборной Словении в основное время завершились ничьими

Казахстан проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Сборная Словении выиграла два последних матча с Казахстаном с одинаковым счетом (2:1)

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет укрепить свое положение в группе, а возможно и стать лидером. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мостбет.