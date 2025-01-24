«Торино» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (24.01.2025)

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сегодня, 00:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.7. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7. Ничья в матче будет стоить 3.75.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.15 ( ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.7. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.07.

Форма команд

«Торино» идет в середине турнирной таблицы и пока не может претендовать на зону еврокубков. В активе туринского клуба 23 балла, и он опережает «Кальяри» всего на два очка. Чтобы иметь шансы на более высокую позиции хозяевам нужна только победа в такой встрече. Два последних матча «Торино» завершились ничьими с «Фиорентиной» (1:1) и «Ювентусом» (1:1).

«Кальяри» после серии поражений уже три матча не проигрывает и надеется как можно дальше отойти от зоны вылета Серии А. Команда занимает 14 место в таблице и набрала 21 балл, что всего на два пункта больше, чем в зоне вылета, поэтому любые набранные очки будут для гостей на вес золота. В прошлой своей игре «Кальяри» разгромил «Лечче» (4:1), а ранее была зафиксирована ничья с «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Торино» завершились вничью

«Кальяри» проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

«Торино» выиграл один из пяти последних матчей у «Кремонезе» при двух поражениях

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе, но у команды нет уверенности в своих силах. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на очередную ничью по коэффициенту 3.75.