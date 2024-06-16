Турция — Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

Турция
Турки на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием Турции, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Крестоносцами”. 4-го июня "Лунные звезды” сыграли вничью со сборной Италии (0:0).
|
- : -
завтра, 19:00
10-го июня сборная Турции проиграла полякам со счётом 2:1.
Грузия
Грузины на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают 75-е место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных матчей с участием национальной команды. 26-го марта сборная выиграла Грецию с разницей в один мяч (1:0).
9-го июня "Крестоносцы” победили Черногорию с результатом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Турция — 1.78
- Ничья — 3.80
- Победа Грузии — 5.29
- Победа Турции с форой -1.5 — 3.04
- Тотал больше 3.5 — 3.82
- Тотал меньше 3.5 — 1.22
Статистика
- Турция выиграла три из пяти последних очных встреч.
- Грузины выиграли три из пяти последних матчей.
- За тот же период турки на победили ни в одной игре.
Прогноз
Исходя из того, что "Лунные звезды” качественно смотрелись в междусобойчиках. Класс их игроков заметно выше, поэтому разумно сделать ставку на их победу с коэффициентом 1,78.