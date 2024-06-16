Турция — Грузия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

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вчера, 14:29

Турция

Турки на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием Турции, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Крестоносцами”. 4-го июня "Лунные звезды” сыграли вничью со сборной Италии (0:0).

10-го июня сборная Турции проиграла полякам со счётом 2:1.

Грузия

Грузины на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают 75-е место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных матчей с участием национальной команды. 26-го марта сборная выиграла Грецию с разницей в один мяч (1:0).

9-го июня "Крестоносцы” победили Черногорию с результатом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция — 1.78

Ничья — 3.80

Победа Грузии — 5.29

Победа Турции с форой -1.5 — 3.04

Тотал больше 3.5 — 3.82

Тотал меньше 3.5 — 1.22

Статистика

Турция выиграла три из пяти последних очных встреч.

Грузины выиграли три из пяти последних матчей.

За тот же период турки на победили ни в одной игре.

Прогноз

Исходя из того, что "Лунные звезды” качественно смотрелись в междусобойчиках. Класс их игроков заметно выше, поэтому разумно сделать ставку на их победу с коэффициентом 1,78.