«Венеция» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (12.01.2025)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.37. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.1, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

«Венеция» пытается набирать очки стабильно, но это удается далеко не в каждом поединке. Команда идет лишь на 19 месте в таблице Серии А и набрала 14 очков. Тем не менее, сразу три клуба имеют в активе по 16 пунктов и автоматически становятся главными конкурентами команды их прекрасного одноименного города. Два последних матча «Венеции» завершились ничьей с «Эмполи» (1:1) и поражением от «Наполи» (0:1).

«Интер» хоть и не лидер Серии А в этом сезоне, но вполне может им стать, если выиграет два запасных поединка. Сейчас же «черно-синие» располагаются на третьем месте и набрали 40 очков, что на четыре пункта меньше, чем у «Наполи». Потеря очков в этой игре станет для гостей настоящим провалом, поэтому от чемпиона Италии ждут только победы. В прошлой игре «Интер» проиграл «Милану» (2:3), а ранее одолел «Аталанту» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Венеции» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах на выезде

«Интер» выиграл четыре из пяти матчей с «Венецией» за последнее время

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.