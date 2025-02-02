«Ювентус» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

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02 февраля 2025, 03:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Эмполи» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ювентус» выиграл всего один матч за последнее время и выглядит очень слабо на фоне многих соперников. Команда опустилась на пятое место в Серии А и имеет в активе всего 37 пунктов, отставая от лидера уже на 16 очков. В домашней встрече с «Эмполи» еще одна осечка может стать роковой для тренерского штаба. В двух последних поединках «Ювентус» проиграл в Лиге чемпионов «Бенфике» (0:2) и уступил лидеру чемпионата «Наполи» на выезде (1:2).

«Эмполи» имеет очередную длинную серию без побед и очень близко находится в зоне вылета, что заставляет коллектив нервничать. На данный момент команда идет на 16 месте с 21 баллом и опережает «Парму» из зоны вылета всего на один балл. В предстоящей игре у гостей определенно будут моменты, учитывая качество игры туринского гранда. Два последних матча «Эмполи» завершились ничьей с «Болоньей» (1:1) и поражением от «Интера» (1:3).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» не может выиграть уже семь матчей подряд, шести из которых завершились исходом «обе забьют»

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мяче

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшей своей форме за этот сезон, но обязан побеждать в этой схватке. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.