«Ювентус» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

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30 октября 2024, 13:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Пармы» оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Ювентус» борется за лидерство в Серии А, но впереди еще много работы, чтобы его заполучить. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с набранными 17 баллами и проигрывают восемь пунктов «Наполи», при этом имея игру в запасе. Хозяевам нужна победа в этом матче, ведь в прошлом туре уже была ничья с «Интером» (4:4), а в Лиге Чемпионов они и вовсе проиграли «Штутгарту» (0:1).

Для «Пармы» очень важно закрепиться в Серии А после длительного отсутствия, но сделать это буде крайне сложно, ведь сейчас клуб набрал всего 8 очков и занимает спасительное 17 место, опережая соперника только по дополнительным показателям. Шансов в Турине у гостей будет немного, но и ничья станет большим поводом для радости. В прошлом туре «Парма» сыграла вничью с «Эмполи», а ранее с тем же счетом поделила очки с «Комо» (1:1).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл всего один матч из десяти домашних за последнее время

«Монца» не может выиграть уже пять поединков подряд на выезде в чемпионате

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Пармой»

Прогноз

«Ювентус» имеет прекрасную возможность продолжить погоню за «Наполи», если сумеет совладать со своими нервами в домашней игре. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.2.