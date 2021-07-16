«Томь» — «Балтика». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

Второй тур второго по силе чемпионата России подарит нам интересную встречу — «Томь» примет дома «Балтику». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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сегодня, 14:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.68. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.75.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.06. На ТМ 2.5 коэффициент достигает 1.76.
Форма команд
«Томь» широко известна многим еще по выступлениям в главном чемпионате своей страны. Однако сейчас команда переживает не самые лучшие моменты в истории и выступает в ФНЛ. Первая встреча нового сезона у команды из Томска не задалась, хотя сам поединок был очень интересным и богатым на голы. В первом туре коллектив уступил «Металлургу» из Липецка (2:3), а две недели назад в товарищеском поединке уступил хабаровскому СКА (1:2).
От «Балтики» в этом сезоне болельщики и руководство ждут хороших результатов и борьбы за повышение в классе, но в стартовом туре нового сезона коллектив разделил очки с соперником. В нынешнем матче клуб является фаворитом и попытается доказать это на футбольном поле. В прошлой игре «Балтика» сыграла в результативную ничью с «Факелом» (3:3), а ранее в товарищеском поединке обыграла «Торпедо» из Москвы (2:0).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Томи» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- В четырех из пяти матчей «Балтики», включая товарищеские встречи, было забито больше двух голов за игру
- «Балтика» выиграла три из пяти последних матчей против «Томи»
- «Томь» не проигрывает уже шесть матчей кряду на своем поле во втором по силе чемпионате России
Прогноз
«Томь» хорошо выступает на своем поле в официальных матчах, мы предлагаем вариант ставки 1Х. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. Обе команды будут биться до финального свистка, и велика вероятность, что они не смогут определить победителя.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Волгаря» в матче ФНЛ с «Акроном».