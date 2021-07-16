«Томь» — «Балтика». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 23:35

Второй тур второго по силе чемпионата России подарит нам интересную встречу — «Томь» примет дома «Балтику». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.68. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.75.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.06. На ТМ 2.5 коэффициент достигает 1.76.

Форма команд

«Томь» широко известна многим еще по выступлениям в главном чемпионате своей страны. Однако сейчас команда переживает не самые лучшие моменты в истории и выступает в ФНЛ . Первая встреча нового сезона у команды из Томска не задалась, хотя сам поединок был очень интересным и богатым на голы. В первом туре коллектив уступил «Металлургу» из Липецка (2:3), а две недели назад в товарищеском поединке уступил хабаровскому СКА (1:2).

От «Балтики» в этом сезоне болельщики и руководство ждут хороших результатов и борьбы за повышение в классе, но в стартовом туре нового сезона коллектив разделил очки с соперником. В нынешнем матче клуб является фаворитом и попытается доказать это на футбольном поле. В прошлой игре «Балтика» сыграла в результативную ничью с «Факелом» (3:3), а ранее в товарищеском поединке обыграла «Торпедо» из Москвы (2:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Томи» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей

В четырех из пяти матчей «Балтики», включая товарищеские встречи, было забито больше двух голов за игру

«Балтика» выиграла три из пяти последних матчей против «Томи»

«Томь» не проигрывает уже шесть матчей кряду на своем поле во втором по силе чемпионате России

Прогноз

«Томь» хорошо выступает на своем поле в официальных матчах, мы предлагаем вариант ставки 1Х. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. Обе команды будут биться до финального свистка, и велика вероятность, что они не смогут определить победителя.