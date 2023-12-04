«Торино» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (04.12.2023)

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сегодня, 18:19

Ставки букмекеров

«Аталанта» является небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.45. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 1.95.

Форма команд

«Торино» демонстрирует средние результаты в чемпионате и вероятнее всего, снова не будет бороться в этом сезоне за еврокубковые места. Команда занимает 12 место и набрала 16 баллов, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника. В домашней встрече с «Аталантой» хозяева постараются показать свои способности и отобрать очки у более именитого соперника. В прошлом туре «Торино» проиграл на выезде «Болонье» (0:2), а ранее поделил очки с «Монцой» (1:1).

«Аталанта» редко выигрывает в последнее время и с такими результатами коллективу будет сложно достичь поставленных целей. В Лиге Европы команда обеспечила себе место в плей-офф, а в Серии А занимает лишь восьмое место с 20 баллами. В случае победы клуб из Бергамо сможет подняться на одну строчку выше в турнирной таблице. В матче Лиги Европы «Аталанта» несколько дней назад сыграла вничью со «Спортингом» (1:1), а в чемпионате уступила на своем поле «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

«Торино» забивал в семи домашних поединках из последних десяти

«Аталанта» выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

«Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков с «Торино» при двух ничьих

Шесть последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» вполне может забрать очки у «Аталанты», ведь играет на своем стадионе. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат, на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2.