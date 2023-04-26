«Торино» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (29.04.2023)

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вчера, 13:02

Ставки букмекеров

«Аталанта» является небольшим фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.45. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 1.85.

Форма команд

«Торино» выглядит нестабильно в этом сезоне и это главная проблема, которая помешала команде бороться за более высокие места в Серии А. На данный момент туринский клуб располагается на 11 месте с 42 пунктами и не имеет реальных шансов побороться за зону еврокубкков. В двух последних турах чемпионата Италии «Торино» одолел на выезде «Лацио» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1).

«Аталанта» борется за зону еврокубков и сейчас каждый балл на вес золота у коллектива из Бергамо. «Черно-синие» на данный момент занимают седьмое место с 52 баллами и на два пункта отстают от ближайшего соперника. В предстоящей встрече гости будут максимально мотивированы и будут стараться играть первым номером. В прошлом туре «Аталанта» обыграла на своем поле «Рому» (3:1), а ранее поделила очки с «Фиорентиной» (1:1).

Информация для ставок

«Торино» смог выиграть лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» проиграла четыре из семи последних матчей

«Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков с «Торино» при двух ничьих

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» вполне может забрать очки у «Аталанты», ведь играет на своем стадионе. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат, на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.