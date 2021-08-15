«Торино» — «Кремонезе». Прогноз на матч Кубка Италии (15.08.2021)

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сегодня, 01:26

В матче 1/32 финала Кубка Италии увидим встречу «Торино» и «Кремонезе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекеров является «Торино». Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Кремонезе» зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.45

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Торино» в рамках подготовки к Кубку страны провел ряд товарищеских встреч, среди которых были игры с серьезными клубами. Первым испытанием стал французский «Ренн», в этом поединке не удалось достичь положительного результата — поражение 0:1. Далее последовала игра с АЗ из Алкмара, которому «Торино» уступил 1:2.

«Кремонезе» неплохо провел подготовку к сезону, в товарищеских матчах не потерпев ни одного поражения. Несколькими днями ранее команда сыграла со СПАЛом и смогла одержать победу (2:1), теперь клуб в хорошем настроении подходит к кубковой встрече с более именитым соперником.

Информация для ставок

«Торино» победил всего один раз в последних девяти матчах

«Кремонезе» не проиграл в последних трех поединках и завершил их результатом «обе забьют»

«Торино» выиграл последние четыре очные встречи

Прогноз

Туринский клуб — фаворит поединка, он попытается подтвердить этот статус на футбольном поле, прервав неприятную безвыигрышную серию и порадовав собравшихся болельщиков голами и победой. Верим, что команда сможет достичь необходимого результата, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Торино» + ТБ 1.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».