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«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч Кубка Лиги Англии по футболу (12.01.2022)

09 января 2022, 18:04

12 января 2022 года «Тоттенхэм» примет «Челси» в рамках ½ финала Кубка Лиги Англии по футболу. Игра пройдет на арене «Тоттенхэма». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в столице Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.793.422.62
Фонбет 2.70 3.40 2.55
Мелбет 2.80 3.60 2.63
1XBET 2.80 3.60 2.63
BetBoom 2.71 3.40 2.63

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Челси» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» обрёл второе дыхание после того, как тренером клуба стал Антонио Конте. Теперь команда чаще побеждает и играет вничью, чем проигрывает. К сожалению для итальянского специалиста, «Тоттенхэм» уступил в первом матче Кубка Английской Лиги, клуб проиграл «Челси» со счетом 2:0. Также были победа над «Уотфордом» 0:1 и ничья с «Саутгемптоном» 1:1.

«Челси» немного забуксовал на старте Премьер-лиги, но немец Томас Тухель выровнял игру. Сейчас «Челси» смотрится лучше, чем раньше, клуб часто побеждает. В последних встречах «синие» играют очень хорошо, была победа над «Честерфилдом» со счетом 5:1, а также триумф в игре с «Тоттенхэмом» 2:0 и ничейный исход с «Ливерпулем» — 2:2. Томас Тухель знает, что нужно сделать, чтобы «синие» вновь правили Англией.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает десять игр кряду
«Тоттенхэм» проиграл один матч из последних пяти
У «Челси» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход дальше «Тоттенхэма» по коэффициенту 7.70. Несмотря на поражение в первой игре, у клуба есть очень неплохие шансы не только сравнять счет по сумме двух встреч, но еще и выйти вперед за счет своей агрессии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.45 1.93 1.93 1.52 2.62
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
09 января в 22:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
09 января в 18:06
На результат лучше не ставить, а нужно ставить на результативность...ТБ, 25 думаю, что увидим
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