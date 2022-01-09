«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз на матч Кубка Лиги Англии по футболу (12.01.2022)

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09 января 2022, 18:04

12 января 2022 года «Тоттенхэм» примет «Челси» в рамках ½ финала Кубка Лиги Англии по футболу. Игра пройдет на арене «Тоттенхэма». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в столице Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Челси» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» обрёл второе дыхание после того, как тренером клуба стал Антонио Конте. Теперь команда чаще побеждает и играет вничью, чем проигрывает. К сожалению для итальянского специалиста, «Тоттенхэм» уступил в первом матче Кубка Английской Лиги, клуб проиграл «Челси» со счетом 2:0. Также были победа над «Уотфордом» 0:1 и ничья с «Саутгемптоном» 1:1.

«Челси» немного забуксовал на старте Премьер-лиги, но немец Томас Тухель выровнял игру. Сейчас «Челси» смотрится лучше, чем раньше, клуб часто побеждает. В последних встречах «синие» играют очень хорошо, была победа над «Честерфилдом» со счетом 5:1, а также триумф в игре с «Тоттенхэмом» 2:0 и ничейный исход с «Ливерпулем» — 2:2. Томас Тухель знает, что нужно сделать, чтобы «синие» вновь правили Англией.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает десять игр кряду

«Тоттенхэм» проиграл один матч из последних пяти

У «Челси» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход дальше «Тоттенхэма» по коэффициенту 7.70. Несмотря на поражение в первой игре, у клуба есть очень неплохие шансы не только сравнять счет по сумме двух встреч, но еще и выйти вперед за счет своей агрессии.