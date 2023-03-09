«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2023)

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сегодня, 12:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Ноттингем Форест» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.

Форма команд

«Тоттенхэм» провел сложный поединок в Лиге Чемпионов, но по итогам двух встреч покинул турнир и теперь может сосредоточиться на АПЛ , где занимает текущее четвертое место. «Шпоры» набрали 45 баллов и стараются держаться в топ-4, чтобы по итогам квалифицироваться снова в Лигу Чемпионов. В прошлой игре «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а ранее в чемпионате уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

«Ноттингем Форест» после ряда успешных поединков, не может выиграть уже несколько матчей в АПЛ . Команда занимает 14 место и набрала 26 баллов, что на четыре больше, чем у соперника из зоны вылета. В предстоящей игре с соперником из Лондона, гостям очень важно не пропустить быстрый гол и постараться навязать вязкую игру. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и крупным поражением от «Вест Хэма» (0:4).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ноттингем Форест» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Тоттенхэм» выиграл у «Ноттингем Форест» три из пяти последних встреч

Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и сделать ставку на исход «обе забьют — нет». Сделать это можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.