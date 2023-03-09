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«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2023)

сегодня, 12:04
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Ноттингем Форест» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.788.22
Лига Ставок 1.46 4.70 7.00
1XBET 1.47 4.86 7.70

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.

Форма команд

«Тоттенхэм» провел сложный поединок в Лиге Чемпионов, но по итогам двух встреч покинул турнир и теперь может сосредоточиться на АПЛ, где занимает текущее четвертое место. «Шпоры» набрали 45 баллов и стараются держаться в топ-4, чтобы по итогам квалифицироваться снова в Лигу Чемпионов. В прошлой игре «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), а ранее в чемпионате уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

«Ноттингем Форест» после ряда успешных поединков, не может выиграть уже несколько матчей в АПЛ. Команда занимает 14 место и набрала 26 баллов, что на четыре больше, чем у соперника из зоны вылета. В предстоящей игре с соперником из Лондона, гостям очень важно не пропустить быстрый гол и постараться навязать вязкую игру. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Эвертоном» (2:2) и крупным поражением от «Вест Хэма» (0:4).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ноттингем Форест» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
  • «Тоттенхэм» выиграл у «Ноттингем Форест» три из пяти последних встреч
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и сделать ставку на исход «обе забьют — нет». Сделать это можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.05 1.85 1.60 2.46
Лига Ставок 2.03 1.76 1.60 2.29
1XBET 2.12 1.84
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