«Тулуза» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.2023)

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сегодня, 12:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.62. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Тулуза» смогла набрать только шесть очков в пяти последних турах чемпионата Франции, но это сильно не повлияет на итоги команды по результатам сезона. Коллектив занимает 13 место с 41 баллом и отстает на два пункта от «Монпелье». В предстоящей игре с «Марселем» коллектив постарается навязать борьбу и помешать сопернику в борьбе за второе место. В прошлом туре «Тулуза» минимально обыграла на выезде «Лорьян» (1:0), а ранее на своем поле уступила «Лиону» (1:2).

«Ланс» показывает неплохие результаты в конце сезона, о чем говорят 12 набранных баллов в пяти последних турах. Команда имеет в активе 66 очков, занимает второе место и отстает на четыре пункта от «Марселя», при этом имея игру в запасе. Таким образом, гостям очень нужна победа в предстоящей встрече, чтобы сильно не отставать от конкурента. Два последних матча «Ланса» завершились крупно победой над «Монако» (3:0) и поражением с « ПСЖ » (1:3).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл только три выездных матча в основное время из десяти последних

«Тулуза» выиграла четыре из пяти последних поединков

«Ланс» выиграл три последних матча у «Тулузы»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и предстоящий матч вряд ли будет скучным Предлагаем не обращать внимание на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.