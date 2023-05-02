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«Тулуза» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.2023)

сегодня, 12:01
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.62. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.484.501.61
Pari 5.10 4.30 1.60

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Тулуза» смогла набрать только шесть очков в пяти последних турах чемпионата Франции, но это сильно не повлияет на итоги команды по результатам сезона. Коллектив занимает 13 место с 41 баллом и отстает на два пункта от «Монпелье». В предстоящей игре с «Марселем» коллектив постарается навязать борьбу и помешать сопернику в борьбе за второе место. В прошлом туре «Тулуза» минимально обыграла на выезде «Лорьян» (1:0), а ранее на своем поле уступила «Лиону» (1:2).

«Ланс» показывает неплохие результаты в конце сезона, о чем говорят 12 набранных баллов в пяти последних турах. Команда имеет в активе 66 очков, занимает второе место и отстает на четыре пункта от «Марселя», при этом имея игру в запасе. Таким образом, гостям очень нужна победа в предстоящей встрече, чтобы сильно не отставать от конкурента. Два последних матча «Ланса» завершились крупно победой над «Монако» (3:0) и поражением с «ПСЖ» (1:3).

Информация для ставок

  • «Ланс» выиграл только три выездных матча в основное время из десяти последних
  • «Тулуза» выиграла четыре из пяти последних поединков
  • «Ланс» выиграл три последних матча у «Тулузы»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и предстоящий матч вряд ли будет скучным Предлагаем не обращать внимание на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.27 2.41 1.63 1.89 2.01
Pari 2.40 1.60
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:18
Вообще страшно интересная ситуация...
С похмелья такие дела делаются...)
Gahi
Gahi
сегодня в 16:13
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 13:52
"Фиолетовые" в отличном настроении. Хозяева будут играть в еврокубках на следующий сезон. Главное теперь сохранить прописку в элите французского футбола. И шансы эти хорошие. Да, Ланс ведет борьбу за вторую строчку, но победа над таким соперником с разницей более чем в мяч кажется невыполнимой задачей. "Кроваво-золотым" просто нужны три очка. Вряд ли при забитом мяче гости будут добивать противника. Ланс не очень впечатляет в последних выездных турах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:37
Ланс не проиграет и обе команды забьют !
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