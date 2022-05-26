«Уфа» — «Оренбург». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (28.05.2022)

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26 мая 2022, 16:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет коэффициент 2.

Форма команд

«Оренбург» не смог добыть прямую путевку в российскую Премьер-Лигу, заняв только третье места по итогам сезона в ФНЛ , набрав 74 балла и уступив сопернику только по дополнительным показателям. Команда не может выиграть несколько матчей подряд, что сказывается на их эмоциональном настрое, однако ничья (2:2) в первом поединке говорит о том, что гостей не стоит списывать со счетов. В последнем туре ФНЛ «Оренбург» разошелся миром с «Волгарем» (2:2).

«Уфа» долго время шла на двух последних местах в таблице РПЛ но результаты в последних нескольких турах и важная победа в заключительном матче календаря помогла коллективу пробиться в зону плей-офф, где теперь у нее есть шанс остаться в чемпионате. После выездной ничьи в противостоянии с «Оренбургом» еще ничего не решено, поэтому зрителям будет на что посмотреть в предстоящей игре. Перед ничьей с «Оренбургом» (2:2), «Уфа» выиграла важный поединок в Казани у «Рубина» (2:1).

Информация для ставок

«Уфа» проиграла только два поединка из последних десяти в чемпионате России

Семь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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