«Уфа» — «Оренбург». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (28.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет коэффициент 2.
Форма команд
«Оренбург» не смог добыть прямую путевку в российскую Премьер-Лигу, заняв только третье места по итогам сезона в ФНЛ, набрав 74 балла и уступив сопернику только по дополнительным показателям. Команда не может выиграть несколько матчей подряд, что сказывается на их эмоциональном настрое, однако ничья (2:2) в первом поединке говорит о том, что гостей не стоит списывать со счетов. В последнем туре ФНЛ «Оренбург» разошелся миром с «Волгарем» (2:2).
«Уфа» долго время шла на двух последних местах в таблице РПЛ но результаты в последних нескольких турах и важная победа в заключительном матче календаря помогла коллективу пробиться в зону плей-офф, где теперь у нее есть шанс остаться в чемпионате. После выездной ничьи в противостоянии с «Оренбургом» еще ничего не решено, поэтому зрителям будет на что посмотреть в предстоящей игре. Перед ничьей с «Оренбургом» (2:2), «Уфа» выиграла важный поединок в Казани у «Рубина» (2:1).
Информация для ставок
- «Уфа» проиграла только два поединка из последних десяти в чемпионате России
- Семь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды мечтают провести следующий сезон в РПЛ, поэтому всех болельщиков ожидает настоящая борьба до последней минуты. Количество борьбы вероятнее всего будет превышать количество футбола, поэтому результативного матча ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.