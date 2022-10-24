«Унион» (Берлин) – «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Букмекеры смогли определиться с фаворитом и отдали предпочтение немцам. На победу «Униона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.8. Победа «Браги» порадует игроков выигрышем по коэффициенту 4.45. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Унион» на выходных принял участием в очередном туре чемпионата Германии, где на выезде не смог справиться с «Бохумом», уступив со счетом (1:2). Чуть ранее немецкий клуб также сыграл в 1/16 финала кубка страны и оказался сильнее «Хайденхайма» (2:0). В Лиге Европы последний тур порадовал взятием трех очков, футболисты оформили минимальную победу (1:0) над шведским «Мальме».

«Брага» после фантастической победной серии пошла на спад и потеряла несколько очков не только в чемпионате, но и в Лиге Европы с «Юнион Сент-Жиллуазом» (1:2) и (3:3). Тем не менее команда сохраняет за собой вторую строчку и имеет отличные шансы на выход в раунд плей-офф.

Информация для ставок

«Унион» выиграл пять из шести последних матчей

У «Браги» три поражения в последних шести поединках

В 11 из 12 последних встречах с участием «Униона» был зафиксирован результат ТМ 2.5

Четыре из шести последних игр «Браги» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева не намерены терять очки с нестабильным соперником еще и в присутствии родных болельщиков. Сделать ставку на победу берлинского «Униона» рекомендуем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.