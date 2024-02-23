«Унион» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.9, в то время как победа «Унион» будет стоить 2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.8). Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Унион» победил длительный кризис, который был в команде с начала сезона и за пять последних игр проиграл только одну. Команда оторвалась от зоны вылета и сейчас занимает 123 место с 24 баллами и отставанием от нынешнего соперника на три пункта. Победа позволит столичному клубу сравняться с «Хайденхаймом», что является неплохой мотивацией. Два последних матча «Унион» выиграл с минимальным счетом (1:0) у «Хоффенхайма» и «Вольфсбурга».

«Хайденхайм» как для новичка Бундеслиги проводит хороший сезон и пока разговоров о вылете по поводу этого клуба не стоят. Коллектив набрал уже 27 пунктов и заслуженно занимает 10 место в турнирной таблице. В игре с «Унион» на выезде гости наверняка будут играть от защиты и искать свои шансы в контратаках, однако вполне способны набирать очки. В прошлом туре «Хайденхайм» проиграл на своем поле неугомонному «Байеру» (1:2), а ранее одолел с тем же счетом «Вердер» (2:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Берлинский клуб выиграл четыре последних домашних матча, при этом не пропустив ни одного мяча

«Хайденхайм» выиграл два из пяти последних матчей с «Унионом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» будет максимально выкладываться на поле и при родных трибунах. Клуб имеет хорошие шансы на победу и мы предлагаем поставить на него по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.