«Унион» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2023)

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вчера, 11:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Униона» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Унион» взял отличный старт в Бундеслиге и на данный момент кроме двух побед в стартовых турах, забил больше всех мячей. Совсем скоро команда дебютирует в ЛЧ , а потому уже сейчас находится в отличной физической форме. В поединке с мощным «РБ Лейцпциг», хозяева постараются не дать пространства сопернику и показать свои самые сильные качества. Два последних матча «Униона» завершились крупными победами над «Майнцом» и «Дармштадтом» с одинаковым счетом (4:1).

«РБ Лейпциг» за два тура достиг лишь трех пунктов, но выиграл Суперкубок Германии у «Баварии» (3:0) и в целом достаточно много забивает. Матч с соперником из Берлина обещает быть очень интересным, ведь гостям придется противостоять одной из лучших оборон Бундеслиги. В случае победы, «РБ Лейпциг» сможет сравняться по очкам с «Унионом». В последней игре «РБ Лейпциг» разгромил «Штутгарт» (5:1), а ранее уступил на выезде «Байеру» (2:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Унионом»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Унион» имеет большое преимущество в личных встречах и на своем поле вполне способен в очередной раз обыграть «РБ Лейпциг». Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.