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«Унион» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2023)

вчера, 11:03
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Униона» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.223.592.28
Лига Ставок 3.20 3.55 2.30
Pari 3.20 3.55 2.25

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Унион» взял отличный старт в Бундеслиге и на данный момент кроме двух побед в стартовых турах, забил больше всех мячей. Совсем скоро команда дебютирует в ЛЧ, а потому уже сейчас находится в отличной физической форме. В поединке с мощным «РБ Лейцпциг», хозяева постараются не дать пространства сопернику и показать свои самые сильные качества. Два последних матча «Униона» завершились крупными победами над «Майнцом» и «Дармштадтом» с одинаковым счетом (4:1).

«РБ Лейпциг» за два тура достиг лишь трех пунктов, но выиграл Суперкубок Германии у «Баварии» (3:0) и в целом достаточно много забивает. Матч с соперником из Берлина обещает быть очень интересным, ведь гостям придется противостоять одной из лучших оборон Бундеслиги. В случае победы, «РБ Лейпциг» сможет сравняться по очкам с «Унионом». В последней игре «РБ Лейпциг» разгромил «Штутгарт» (5:1), а ранее уступил на выезде «Байеру» (2:3).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Унион» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Унионом»
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Унион» имеет большое преимущество в личных встречах и на своем поле вполне способен в очередной раз обыграть «РБ Лейпциг». Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.43 1.99 1.89 1.56 2.55
Лига Ставок 3.00 1.39 2.00 1.84 1.58 2.41
Pari 1.95 1.85
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
Что интересно, любимый счет команд в очных противостояниях - 2:1 и 1:2, и таким результатом РБ Лейпциг и Унион Берлин заканчивают свои поединки на протяжении вот уже 6-ти личных встреч кряду. Да и xG-данные говорят о том, что футбольную публику ожидает очередной "ОЗ", ведь в среднем за матч столичный клуб забивает 2 гола, и "Быки" в свою очередь имеют точно такие же показатели. Получается, что обмен голами неизбежен.
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