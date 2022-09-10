«Урал» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2022)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Торпедо» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

У «Урала» ничего не поменялось, и команда продолжает оставаться последней в нынешнем сезоне РПЛ . Коллектив набрал всего один балл и уже сейчас является одним из фаворитов на понижение в классе, которого команда сумела избежать в прошлом году. Два последних поединка «Урала» завершились поражением от «Динамо» М в чемпионате (1:2) и победой над «Сочи» в кубке России (2:0).

«Торпедо» находится абсолютно в идентичном положении «Уралу», разве что имея более хорошую разницу забитых и пропущенных мячей. В новом для себя чемпионате коллектив не может найти свою игру и не показывает хороших результатов, что огорчает болельщиков. В прошлой игре «Торпедо» проиграл «Ростову» в чемпионате (0:1), а ранее в кубке страны уступил ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Урал» забивал в шести из десяти последних поединках на своем поле

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива находятся на самом дне турнирной таблице и такие матчи обычно называют «битвой за шесть очков». Предполагаем, что «Урал» окажется сильнее на своем стадионе, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.