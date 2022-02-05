«Йонг Утрехт» — «Хелмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

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вчера, 16:57

7 февраля 2022 года состоится матч «Йонг Утрехт — Хелмонд». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который состоится на арене «Йонг Утрехта».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг Утрехт». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Хелмонда» в 2.65. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Утрехт» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 балла. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 14 матчах. Всего у коллектива 24 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит очень плохо, команда регулярно проигрывает — поражения от «Волендама» со счетом 2:0, а также от «Дордрехта» 0:4 и от «Эйндховена» 4:0.

«Хелмонд» в этом сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и 13 поражения. Коллектив забил 20 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Хелмонд» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб регулярно теряет очки — поражения от «Йонг ПСВ » 2:0, а также от «Осс» 1:3 и от «Дордрехта» 1:2.

Информация для ставок

«Хелмонд» не побеждает вот уже четыре игры кряду

«Йонг Утрехт» проиграл пять игр кряду

У «Хелмонда» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. В чемпионате Нидерландов, даже в первом дивизионе, забивают очень много голов. Этот матч не станет исключением.