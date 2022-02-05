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«Йонг Утрехт» — «Хелмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

вчера, 16:57

7 февраля 2022 года состоится матч «Йонг Утрехт — Хелмонд». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который состоится на арене «Йонг Утрехта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.562.99

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг Утрехт». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Хелмонда» в 2.65. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Утрехт» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 балла. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 14 матчах. Всего у коллектива 24 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит очень плохо, команда регулярно проигрывает — поражения от «Волендама» со счетом 2:0, а также от «Дордрехта» 0:4 и от «Эйндховена» 4:0.

«Хелмонд» в этом сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и 13 поражения. Коллектив забил 20 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Хелмонд» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб регулярно теряет очки — поражения от «Йонг ПСВ» 2:0, а также от «Осс» 1:3 и от «Дордрехта» 1:2.

Информация для ставок

  • «Хелмонд» не побеждает вот уже четыре игры кряду
  • «Йонг Утрехт» проиграл пять игр кряду
  • У «Хелмонда» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. В чемпионате Нидерландов, даже в первом дивизионе, забивают очень много голов. Этот матч не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.68 1.70 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:50
Победа или ничья команды "Хельмонд" в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:17
Гости не проиграют
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