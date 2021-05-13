«Ваалвейк» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизи (13.05.2021)

«Ваалвейк» сыграет против «Твенте» в очередном туре нидерландского чемпионата. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 1
завершен
вчера, 15:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ваалвейк». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу гостей по 2.80 и на ничейный исход по 3.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ваалвейк» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 пунктов. Команда выиграла шесть поединков, девять матчей сыграла вничью и проиграла в 17 играх. Клуб забил 31 мяч и пропустил 51 гол.
«Твенте» набрал 38 пунктов. В нынешнем сезоне команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 46 мячей.
Информация для ставок
● «Ваалвейк» не побеждает пять игр кряду
● У «Ваалвейка» 11 пропущенных голов в пяти последних матчах
● «Твенте» не побеждает десять игр кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по 3.40.
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