«Ваалвейк» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизи (13.05.2021)

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вчера, 13:03

«Ваалвейк» сыграет против «Твенте» в очередном туре нидерландского чемпионата. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ваалвейк». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу гостей по 2.80 и на ничейный исход по 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ваалвейк» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 пунктов. Команда выиграла шесть поединков, девять матчей сыграла вничью и проиграла в 17 играх. Клуб забил 31 мяч и пропустил 51 гол.

«Твенте» набрал 38 пунктов. В нынешнем сезоне команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 46 мячей.

Информация для ставок

● «Ваалвейк» не побеждает пять игр кряду

● У «Ваалвейка» 11 пропущенных голов в пяти последних матчах

● «Твенте» не побеждает десять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по 3.40.

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