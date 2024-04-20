«Валенсия» – «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2024)

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сегодня, 12:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Бетиса» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Валенсия» борется за место в еврокубках и на данный момент идет на седьмом месте с 47 баллами. Команда опережает на два пункта нынешнего соперника и предстоящий матч является одним из самых важных из оставшихся до конца сезона. В случае победы хозяев команда сможет оторваться от главного конкурента и серьезно укрепить свои позиции. В двух последних матчах «Валенсия» обыграла на выезде «Осасуну» (1:0) и выиграла у «Валенсии» (1:0).

«Бетис» в нынешнем сезоне играет очень нестабильно, но шансы зацепиться за еврокубки все еще остаются. В активе клуба 45 очков, что на два очка меньше, чем у «Валенсии», поэтому проигрывать гостям никак нельзя, а ничья кардинально ситуацию не поменяет. В свою очередь победа позволит обойти «Валенсию» на один пункт. В последнем туре «Бетис» обыграл «Сельту» (2:1), а ранее уступил на выезде «Жироне» (2:3).

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла лишь в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» проиграл три последних выездных поединка

«Валенсия» проиграла три из шести последних матчей «Бетису» при одной победе

Прогноз

Команды довольно часто радуют болельщиков результативными личными встречами, и мы предполагаем, что в этот раз также будет забито несколько мячей. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.