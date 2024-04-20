«Валенсия» – «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Бетиса» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.
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сегодня, 19:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Валенсия» борется за место в еврокубках и на данный момент идет на седьмом месте с 47 баллами. Команда опережает на два пункта нынешнего соперника и предстоящий матч является одним из самых важных из оставшихся до конца сезона. В случае победы хозяев команда сможет оторваться от главного конкурента и серьезно укрепить свои позиции. В двух последних матчах «Валенсия» обыграла на выезде «Осасуну» (1:0) и выиграла у «Валенсии» (1:0).
«Бетис» в нынешнем сезоне играет очень нестабильно, но шансы зацепиться за еврокубки все еще остаются. В активе клуба 45 очков, что на два очка меньше, чем у «Валенсии», поэтому проигрывать гостям никак нельзя, а ничья кардинально ситуацию не поменяет. В свою очередь победа позволит обойти «Валенсию» на один пункт. В последнем туре «Бетис» обыграл «Сельту» (2:1), а ранее уступил на выезде «Жироне» (2:3).
Информация для ставок
- «Валенсия» проиграла лишь в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Бетис» проиграл три последних выездных поединка
- «Валенсия» проиграла три из шести последних матчей «Бетису» при одной победе
Прогноз
Команды довольно часто радуют болельщиков результативными личными встречами, и мы предполагаем, что в этот раз также будет забито несколько мячей. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.