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«Вегалта Сендай» — «Симидзу».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Японии (23.06.2021)

вчера, 08:13

В 19-м туре J-Лиги Японии «Вегалта Сендай» сыграет на своем поле против «Симидзу». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд в этой встрече. Поставить на победу «Вегалта Сендай» можно по коэффициенту 2.88, а шансы «Симидзу» набрать три очка оцениваются в 2.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.32.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.21 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Вегалта Сендай» 4 тура подряд не проигрывает в чемпионате Японии. В этот период команда победила «Оиту» (2:1) и «Нагою» (1:0), а также сыграла вничью с «Сересо Осакой» (1:1) и «Касимой» (1:1). Благодаря этим успехам «Вегалта Сендай» выбралась из зоны вылета, поднявшись на 16-е место в общем зачете.

В активе «Симидзу» тоже 15 очков и 15-я позиция в турнирной таблице чемпионата Японии. По ходу сезона команда одержала три победы и шесть ничьих, потерпев восемь поражений. В последней игре лиги «Симидзу» уступил в гостях «Йокогаме Ф-Маринос» (1:2), а перед этим команда добилась домашней победы над ФК «Токио» (3:0).

Информация для ставок

  • «Симидзу» побеждал «Вегалта Сендай» в двух прошлых очных встречах
  • В 2 из 3 предыдущих дуэлей соперников сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • В 4 последних поединках «Вегалта Сендай» во всех турнирах сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Участники этой встречи не отличаются результативной атакой. У «Вегалта Сендай» 15 забитых голов в 18 матчах, а «Симидзу» наиграл на 15 мячей в 17 турах. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 2.05 в матче Бразилия — Колумбия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.64 1.74 2.18
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shlomo
shlomo
вчера в 08:32
Игра на три результата
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