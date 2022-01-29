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«Венло» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов  (30.01.2022)

вчера, 16:52

30 января 2022 года «Венло» примет «Дордрехт» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.66 4.21 4.41

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров является «Венло». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 4.40. Дополнительная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Венло» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Венло» играет не лучшим образом — поражения от «Йонг АЗ Алкмар» 2:0, а также от «Йонг ПСВ» 1:4 и победа над «Графсхапом» 1:2.

«Дордрехт» играет очень плохо и совершенно заслуженно идет на 19-й строчке в турнирной таблице. У клуба — 20 пунктов. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 13 встречах. Всего у коллектива 31 забитый и 50 пропущенных мячей. В последних встречах «Дордрехт» очень хорош, это лучшие матчи команды за весь сезон — серия побед над «Йонг Утрехт» со счетом 0:4, а также над «Йонг Аз Алкмар» 2:0 и над «Хельмондом» 1:2.

Информация для ставок

  • «Дордрехт» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Венло» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Дордрехта» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Дордрехта» по коэффициенту 2.10. Гости в отличной форме и выглядят лучше, чем хозяева поля, поэтому они могут заработать в грядущем матче три драгоценных балла.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:15
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
Возможен ничейный результат
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