«Венло» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов  (30.01.2022)

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вчера, 16:52

30 января 2022 года «Венло» примет «Дордрехт» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров является «Венло». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 4.40. Дополнительная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Венло» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Венло» играет не лучшим образом — поражения от «Йонг АЗ Алкмар» 2:0, а также от «Йонг ПСВ » 1:4 и победа над «Графсхапом» 1:2.

«Дордрехт» играет очень плохо и совершенно заслуженно идет на 19-й строчке в турнирной таблице. У клуба — 20 пунктов. Команда выиграла пять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 13 встречах. Всего у коллектива 31 забитый и 50 пропущенных мячей. В последних встречах «Дордрехт» очень хорош, это лучшие матчи команды за весь сезон — серия побед над «Йонг Утрехт» со счетом 0:4, а также над «Йонг Аз Алкмар» 2:0 и над «Хельмондом» 1:2.

Информация для ставок

«Дордрехт» не проигрывает четыре поединка кряду

«Венло» выиграл один матч из последних пяти

У «Дордрехта» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Дордрехта» по коэффициенту 2.10. Гости в отличной форме и выглядят лучше, чем хозяева поля, поэтому они могут заработать в грядущем матче три драгоценных балла.

