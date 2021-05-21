«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

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сегодня, 04:54

В матче 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» М сыграет на выезде с «Вердером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает минимальное предпочтение «Боруссии». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход котируется в 3.95. Победа «Вердера» представлена коэффициентом 2.6.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.48.

Форма команд

«Боруссия» М выступает с переменным успехом, но сохраняет шансы на попадание в Лигу Конференций. Для этого необходимо побеждать в предстоящем матче и надеяться на потерю очков «Униона». В прошлом матче «Боруссия» проиграла «Штутгарту» (1:2), а немного ранее была разгромлена «Баварией» (0:6).

«Вердер» проиграл почти все последние матчи в чемпионате и рискует покинуть Бундеслигу по итогам сезона. Победа в нынешнем поединке как минимум оставит бременцам шанс сохранить прописку в элитном дивизионе в стыковых матчах. В прошлых двух встречах «Вердер» поделил очки с «Байером» (0:0) и проиграл «Аугсбургу» (0:2).

Информация для ставок

«Вердер» не может выиграть семь матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» проиграла пять из последних семи матчей на выезде во всех турнирах

«Вердер» не обыгрывал «Боруссию» на протяжении 11 матчей

Три из четырех последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Бременский клуб находится в очень плохой форме, но мы предполагаем, что в этом матче «Вердер» сумеет выжать максимум и достичь необходимой победы. Сделать ставку на триумф хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.