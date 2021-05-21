«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

В матче 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» М сыграет на выезде с «Вердером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этой встрече отдает минимальное предпочтение «Боруссии». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход котируется в 3.95. Победа «Вердера» представлена коэффициентом 2.6.
Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.48.
Форма команд
«Боруссия» М выступает с переменным успехом, но сохраняет шансы на попадание в Лигу Конференций. Для этого необходимо побеждать в предстоящем матче и надеяться на потерю очков «Униона». В прошлом матче «Боруссия» проиграла «Штутгарту» (1:2), а немного ранее была разгромлена «Баварией» (0:6).
«Вердер» проиграл почти все последние матчи в чемпионате и рискует покинуть Бундеслигу по итогам сезона. Победа в нынешнем поединке как минимум оставит бременцам шанс сохранить прописку в элитном дивизионе в стыковых матчах. В прошлых двух встречах «Вердер» поделил очки с «Байером» (0:0) и проиграл «Аугсбургу» (0:2).
Информация для ставок
- «Вердер» не может выиграть семь матчей подряд во всех турнирах
- «Боруссия» проиграла пять из последних семи матчей на выезде во всех турнирах
- «Вердер» не обыгрывал «Боруссию» на протяжении 11 матчей
- Три из четырех последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Бременский клуб находится в очень плохой форме, но мы предполагаем, что в этом матче «Вердер» сумеет выжать максимум и достичь необходимой победы. Сделать ставку на триумф хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6.