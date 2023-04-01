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«Вердер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.04.2023)

вчера, 15:34
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 2.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.373.653.01
Pari 2.30 3.60 2.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Вердер» выиграл всего одну игру в пяти последних турах Бундеслиги и существенно сдал позиции. Сейчас коллектив опустился на 11 место с 31 баллом и от зоны вылета их отделяет 10 очков, поэтому можно сосредоточиться на качестве игры. На своем поле с «Хоффенхаймом» у хозяев очень хорошие шансы на победу. Два последних матча «Вердера» завершились ничьей с «Боруссией» М и поражением «Байеру» (2:3).

«Хоффенхайм» проводит очень слабый сезон и в пяти последних турах смог набрать всего три очка. Команда на данный момент занимает 15 место с 22 баллами и опережает зону вылета на один пункт. В выездном матче с «Вердером» любые набранные очки станут хорошим результатом, ведь гости очень не хотят очутиться на грани понижения в классе. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Герту» (3:1), а ранее на выезде уступил «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Вердер» одержал пять побед в десяти домашних поединках за последнее время
  • «Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Вердером»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более уверенно, чем «Хоффенхайм» и обязан побеждать, чтобы укрепить свои позиции в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.13 1.78 1.70 2.24
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:39
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Обе команды в текущем сезоне не славятся надёжной игрой в обороне: за 25 туров хозяева пропустили 48 мячей, гости - 45. При этом Хоффенхайм не может сыграть на ноль уже на протяжении 15 поединков чемпионата кряду. Правда в 11 из них "деревенские" и сами отвечали точными ударами в ворота соперников, играя на ОЗ. Вердер забивает уже четыре тура подряд в лиге, в трёх из которых данная ставка залетала без проблем. А в пяти последних домашних матчах Бундеслиги бременцы не смогли поразить ворота лишь дортмундской Боруссии. Думаю, соперники должны обмениваться точными ударами в предстоящем матче. В первом круге текущего Вердер в гостях взял верх над "деревенскими" 2-1. В последней личной встрече в Бремени была зафиксирована результативная ничья 1-1. Ставлю на то, что обмен голами произойдёт и сейчас.
Гость
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