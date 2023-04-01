«Вердер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.04.2023)

1680352450

вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 2.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Вердер» выиграл всего одну игру в пяти последних турах Бундеслиги и существенно сдал позиции. Сейчас коллектив опустился на 11 место с 31 баллом и от зоны вылета их отделяет 10 очков, поэтому можно сосредоточиться на качестве игры. На своем поле с «Хоффенхаймом» у хозяев очень хорошие шансы на победу. Два последних матча «Вердера» завершились ничьей с «Боруссией» М и поражением «Байеру» (2:3).

«Хоффенхайм» проводит очень слабый сезон и в пяти последних турах смог набрать всего три очка. Команда на данный момент занимает 15 место с 22 баллами и опережает зону вылета на один пункт. В выездном матче с «Вердером» любые набранные очки станут хорошим результатом, ведь гости очень не хотят очутиться на грани понижения в классе. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Герту» (3:1), а ранее на выезде уступил «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» одержал пять побед в десяти домашних поединках за последнее время

«Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Вердером»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более уверенно, чем «Хоффенхайм» и обязан побеждать, чтобы укрепить свои позиции в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.