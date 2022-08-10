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«Вердер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

сегодня, 16:10
Вердер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.663.16
Лига Ставок 2.34 3.65 2.95
Мелбет 2.34 3.84 3.05
1XBET 2.34 3.84 3.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Вердер» после возвращения из второй Бундеслиги больше не хочет понижаться в классе и в первом туре смог вырвать непростую ничью, что говорит о боевом настрое футболистов. В матче с нестабильным «Штутгартом» у футболистов из Бремена будет возможность побороться за очки, а возможно и добыть победу. В прошлой игре «Вердер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а ранее обыграл «Энерги» (2:1) в кубке страны.

«Штутгарт» в прошлом сезоне с трудом сохранил свое место в Бундеслиге и весь футбольный год вряд ли может записать себе в актив. В первом туре команда уже доказала, что сделала выводы, не дав себя победить на своем поле «РБ Лейпциг» (1:1). В игре с примерно равным по классу соперником, футболисты постараются добиться приемлемого результата. В кубке Германии «Штутгарт» минимально одолел «Динамо» Дрезден (1:0).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Штутгарт» уступил только в трех выездных матчах из десяти последних
  • В шести последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру
  • «Штутгарт» проиграл три из пяти последних матчей на выезде «Вердеру»

Прогноз

«Вердер» и «Штутгарт» находятся в равной ситуации, где обеим командам нужны очки, чтобы стараться закрепиться в середине турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.51 1.33 2.28 1.69 1.78 2.14
Лига Ставок 2.22 1.64 1.77 2.02
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
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ke7mtjmtdmd4
ke7mtjmtdmd4
сегодня в 18:08
Победу одержит «Вердер»
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