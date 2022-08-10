«Вердер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 16:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Вердер» после возвращения из второй Бундеслиги больше не хочет понижаться в классе и в первом туре смог вырвать непростую ничью, что говорит о боевом настрое футболистов. В матче с нестабильным «Штутгартом» у футболистов из Бремена будет возможность побороться за очки, а возможно и добыть победу. В прошлой игре «Вердер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а ранее обыграл «Энерги» (2:1) в кубке страны.

«Штутгарт» в прошлом сезоне с трудом сохранил свое место в Бундеслиге и весь футбольный год вряд ли может записать себе в актив. В первом туре команда уже доказала, что сделала выводы, не дав себя победить на своем поле «РБ Лейпциг» (1:1). В игре с примерно равным по классу соперником, футболисты постараются добиться приемлемого результата. В кубке Германии «Штутгарт» минимально одолел «Динамо» Дрезден (1:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» уступил только в трех выездных матчах из десяти последних

В шести последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

«Штутгарт» проиграл три из пяти последних матчей на выезде «Вердеру»

Прогноз

«Вердер» и «Штутгарт» находятся в равной ситуации, где обеим командам нужны очки, чтобы стараться закрепиться в середине турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.