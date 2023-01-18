«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

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вчера, 23:10

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Эвертона», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Вест Хэм» является одной из худших на данный момент в АПЛ и набрали всего один балл в пяти последних турах. Команда идет в зоне вылета и набрала 15 очков, что позволяет ей расположиться на 18 месте, опережая «Эвертон» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с прямым конкурентом за выживание от «молотобойцев» будут ждать только победу. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением в АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:1) и победой над «Брентфордом» в кубке ФА (1:0).

«Эвертон» находится в абсолютно идентичной ситуации, как у соперника и не может похвастаться победами в элитно дивизионе Англии за последнее время. Чтобы исправить ситуацию, «ирискам» очень важно цепляться за очки и начать побеждать. В прошлой игре «Эвертон» проиграл «Саутгемптону» (1:2), а ранее уступил в кубке ФА «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Информация для ставок

«Вест Хэм» смог одержать только три победы в десяти последних матчей

«Эвертон» не выигрывает уже семь матчей подряд на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вест Хэм» постарается завладеть преимуществом на своем стадионе и добиться очень важной победы, которая позволит оторваться от преследователя. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.