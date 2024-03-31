«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.04.2024)

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вчера, 23:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Атлетико» составляет 2.25. Поставить на «Вильярреал» можно по 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вильярреал» очень давно не проигрывает в чемпионате Испании и смог покинуть опасную зону после провала в первой части сезона. «Желтая субмарина» занимает сейчас 10 место с 38 баллами и отстает от зоны еврокубков на 11 пунктов и вряд ли имеет реальные шансы их отыграть. В домашней встрече с «Атлетико» у хозяев будут шансы на хороший результат, учитывая нестабильность соперника. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Валенсией» в Ла Лиге (1:0) и «Марселем» в Лиге Европы (3:1).

«Атлетико» очень плохо выступает в последнем месяце и уже успел потерять четвертую позицию в турнирной таблице. Сейчас «матрасники» идут на пятой ступеньке Ла Лиги и отстают от ближайшего соперника на один балл. Чтобы как можно быстрее вернуться в топ-4 гостям необходимо побеждать в этом и последующих матчах. В прошлом туре «Атлетико» крупно проиграл «Барселоне» (0:3), а ранее в серии пенальти обыграл «Интер» (3:1) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» уступил в четырех из пяти последних матчах на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень часто в личных встречах между собой не могут выявить победителя, и в этот раз ситуация с большой вероятностью может повториться. Предлагаем сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75