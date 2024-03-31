«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Атлетико» составляет 2.25. Поставить на «Вильярреал» можно по 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Вильярреал» очень давно не проигрывает в чемпионате Испании и смог покинуть опасную зону после провала в первой части сезона. «Желтая субмарина» занимает сейчас 10 место с 38 баллами и отстает от зоны еврокубков на 11 пунктов и вряд ли имеет реальные шансы их отыграть. В домашней встрече с «Атлетико» у хозяев будут шансы на хороший результат, учитывая нестабильность соперника. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Валенсией» в Ла Лиге (1:0) и «Марселем» в Лиге Европы (3:1).
«Атлетико» очень плохо выступает в последнем месяце и уже успел потерять четвертую позицию в турнирной таблице. Сейчас «матрасники» идут на пятой ступеньке Ла Лиги и отстают от ближайшего соперника на один балл. Чтобы как можно быстрее вернуться в топ-4 гостям необходимо побеждать в этом и последующих матчах. В прошлом туре «Атлетико» крупно проиграл «Барселоне» (0:3), а ранее в серии пенальти обыграл «Интер» (3:1) в Лиге чемпионов.
Информация для ставок
- «Вильярреал» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» уступил в четырех из пяти последних матчах на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды очень часто в личных встречах между собой не могут выявить победителя, и в этот раз ситуация с большой вероятностью может повториться. Предлагаем сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75