«Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 14:04

«Вильярреал» примет «Хетафе» 7 ноября 2021 года. Этот поединок пройдет в рамках 13-го тура испанской Примеры. Матч будет сыгран на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.15, а победа «Хетафе» идёт по коэффициенту 7.00.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Вильярреал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Вильярреала» 13 забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах «желтая субмарина» проиграла «Валенсии», а также сыграла вничью с «Кадисом» и проиграла «Атлетику».

«Хетафе» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды шесть баллов. У клуба одна победа, три ничьих и восемь поражений. «Хетафе» забили шесть голов и пропустили 18 мячей. В последних матчах клуб из пригорода Мадрида выиграл у «Эспаньола», а также сыграл вничью с «Гранадой» и проиграл «Сельте».

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл один матч из последних пяти

«Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти

У «Хетафе» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Хетафе» по коэффициенту 2.60. Не исключено, что клуб из пригорода Мадрида сможет забрать здесь хотя бы один балл, так как «Вильярреал» находится в плохой форме. Гости могут удивить хозяев в грядущем поединке.