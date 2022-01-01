«Вильярреал» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (03.01.2022)

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01 января 2022, 17:05

3 января 2022 года состоится поединок «Вильярреал — Леванте». Матч пройдет в рамках 19-го тура Испанской примеры. Игру принимает стадион «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.75, а победа «Леванте» в 6.60.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Вильярреал» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды шесть побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 20 мячей. В последних матчах «Вильярреал» одолел «Алавес» 5:2, а также обыграл «Реал Сосьедад» 1:3 и «Райо Вальекано» 2:0.

В нынешнем сезоне «Леванте» идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды ни одной победы, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 мячей и пропустил 36 голов. В последних встречах «Леванте» уступил «Валенсии» 3:4, а также проиграл «Эспаньолу» 4:3 и сыграл вничью с «Осасуной» 0:0.

Информация для ставок

«Леванте» не может выиграть четыре поединка подряд

«Вильярреал» выиграл пять игр кряду

У «Леванте» 12 пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. В нынешнем сезоне в матчах с участием этих двух клубов часто можно увидеть 3-4 мяча за игру, поэтому ставка выглядит идеальной для грядущего поединка. Фаворитами являются хозяева, которые не устают побеждать в последних матчах и хотят взять очередные три балла.