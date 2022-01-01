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«Вильярреал» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (03.01.2022)

01 января 2022, 17:05

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.487.91
Фонбет 1.40 5.00 6.90
Мелбет 1.38 5.72 7.59
1XBET 1.43 5.40 7.50
BetBoom 1.37 5.24 7.84

3 января 2022 года состоится поединок «Вильярреал — Леванте». Матч пройдет в рамках 19-го тура Испанской примеры. Игру принимает стадион «Ла Керамика» в Вильярреале. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.75, а победа «Леванте» в 6.60.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Вильярреал» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У команды шесть побед, семь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 20 мячей. В последних матчах «Вильярреал» одолел «Алавес» 5:2, а также обыграл «Реал Сосьедад» 1:3 и «Райо Вальекано» 2:0.

В нынешнем сезоне «Леванте» идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У команды ни одной победы, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 мячей и пропустил 36 голов. В последних встречах «Леванте» уступил «Валенсии» 3:4, а также проиграл «Эспаньолу» 4:3 и сыграл вничью с «Осасуной» 0:0.

Информация для ставок

  • «Леванте» не может выиграть четыре поединка подряд

  • «Вильярреал» выиграл пять игр кряду

  • У «Леванте» 12 пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. В нынешнем сезоне в матчах с участием этих двух клубов часто можно увидеть 3-4 мяча за игру, поэтому ставка выглядит идеальной для грядущего поединка. Фаворитами являются хозяева, которые не устают побеждать в последних матчах и хотят взять очередные три балла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.58 1.21 2.58 1.54 2.04 1.84
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 2.50 1.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 20:19
Победа команды "Вильярреал" в этом матче. Удачи
sr5fykyzs5r5
sr5fykyzs5r5
01 января в 20:19
Футбольный клуб Вильярреал одержит победу.
zj3ef2hhcsm3
zj3ef2hhcsm3
01 января в 20:18
Футбольный клуб Вильярреал выиграет матч.
shlomo
shlomo
01 января в 19:31
Хозяева не проиграют...
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