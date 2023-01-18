«Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (19.01.2023)

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вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2.35. Поставить на «Вильярреал» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Вильярреал» показывает неплохие результаты в последних матчах Ла Лиги и занимает пятое место с 28 баллами. В 1/8 финала кубка у «желтой субмарины» очень серьезный соперник, но буквально две недели назад он был обыгран в чемпионате, поэтому болельщики очень ждут повторения. В прошлом туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а ранее обыграл тот же мадридский «Реал» (2:1).

У мадридского клуба не все так гладко с результатами в последних матчах, однако команда остается среди лидеров Ла Лиги, хоть и проигрывает «Барселоне» уже три балла. Тем не менее, подопечные Анчелотти не собираются обходить кубковые матчи стороной и постараются взять реванш у «Вильярреала» за поражение в чемпионате (1:2). В прошлом поединке «Реал» проиграл финал Суперкубка Испании «Барселоне» (1:3).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл только один матч из восьми последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл три из пяти последних выездных поединков

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» проиграл только три матча «Реалу» из последних десяти

Прогноз

Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.