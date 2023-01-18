«Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (19.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2.35. Поставить на «Вильярреал» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.
Форма команд
«Вильярреал» показывает неплохие результаты в последних матчах Ла Лиги и занимает пятое место с 28 баллами. В 1/8 финала кубка у «желтой субмарины» очень серьезный соперник, но буквально две недели назад он был обыгран в чемпионате, поэтому болельщики очень ждут повторения. В прошлом туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), а ранее обыграл тот же мадридский «Реал» (2:1).
У мадридского клуба не все так гладко с результатами в последних матчах, однако команда остается среди лидеров Ла Лиги, хоть и проигрывает «Барселоне» уже три балла. Тем не менее, подопечные Анчелотти не собираются обходить кубковые матчи стороной и постараются взять реванш у «Вильярреала» за поражение в чемпионате (1:2). В прошлом поединке «Реал» проиграл финал Суперкубка Испании «Барселоне» (1:3).
Информация для ставок
- «Вильярреал» проиграл только один матч из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Реал» Мадрид проиграл три из пяти последних выездных поединков
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вильярреал» проиграл только три матча «Реалу» из последних десяти
Прогноз
Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.