«Вильярреал» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021)

«Вильярреал» 9 мая 2021 года принимает «Сельту» на своем стадионе в рамках очередного тура испанской Примеры. Хозяева стали играть гораздо лучше, когда их тренером стал Унаи Эмери. Специалист вывел «подлодку» в финал Лиги Европы и планирует попасть в еврокубки в следующем сезоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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2 : 4
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 4.00 и на ничейный исход по коэффициенту 3.45.
Форма команд
«Вильярреал» играет не лучшим образом в последнее время, но все равно продолжает сражаться за попадание в еврокубки. Клуб находится на шестой строчке и набрал 52 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в восьми играх. В активе этого клуба 51 забитый мяч и 38 пропущенных голов. В последних играх «желтая субмарина» не может похвастаться невероятными результатам, тем не менее, клуб пробился в финал ЛЕ.
«Сельта» проводит плохой сезон. Команда набрала 44 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, столько же ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 51 мяч. В последних играх «Сельта» играет неплохо, команда часто набирает очки и подходит к матчу против «Вильярреала» в неплохой форме. Это будет интересный поединок, где у «Сельты» есть отличная возможность зацепиться за очки.
Информация для ставок
- «Сельта» выиграла два матча из последних пяти
- У «Вильярреала» девять забитых мячей в пяти последних матчах Примеры
- «Вильярреал» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Вильярреала» или ничейный исход по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.70.