«Вильярреал» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021)

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вчера, 13:23

«Вильярреал» 9 мая 2021 года принимает «Сельту» на своем стадионе в рамках очередного тура испанской Примеры. Хозяева стали играть гораздо лучше, когда их тренером стал Унаи Эмери. Специалист вывел «подлодку» в финал Лиги Европы и планирует попасть в еврокубки в следующем сезоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 4.00 и на ничейный исход по коэффициенту 3.45.

Форма команд

«Вильярреал» играет не лучшим образом в последнее время, но все равно продолжает сражаться за попадание в еврокубки. Клуб находится на шестой строчке и набрал 52 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в восьми играх. В активе этого клуба 51 забитый мяч и 38 пропущенных голов. В последних играх «желтая субмарина» не может похвастаться невероятными результатам, тем не менее, клуб пробился в финал ЛЕ .

«Сельта» проводит плохой сезон. Команда набрала 44 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, столько же ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 51 мяч. В последних играх «Сельта» играет неплохо, команда часто набирает очки и подходит к матчу против «Вильярреала» в неплохой форме. Это будет интересный поединок, где у «Сельты» есть отличная возможность зацепиться за очки.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла два матча из последних пяти

У «Вильярреала» девять забитых мячей в пяти последних матчах Примеры

«Вильярреал» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Вильярреала» или ничейный исход по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.70.