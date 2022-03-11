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«Вильярреал» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.03.2022)

сегодня, 13:17
Сельта

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.59. Выбрать победителем «Сельту» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.075.13
Фонбет 1.65 4.05 5.10
Мелбет 1.70 4.18 5.25
1XBET 1.70 4.18 5.25
BetBoom 1.67 4.17 5.17

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.86, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Сельта» в нынешнем сезоне является типичным середняком чемпионата Испании и вряд ли может претендовать на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 35 очками. В последних пяти играх Ла Лиги клуб набрал восемь очков, что является довольно средним результатом. В прошлом туре чемпионата «Сельта» обыграла на своем поле «Мальорку» (4:3), а ранее уступила на выезде «Атлетико» (0:2).

«Вильярреал» на данный момент остается в Лиге Чемпионов и совсем скоро команду ждет ответный поединок с «Ювентусом». В чемпионате Испании у команды идет не все так гладко, а именно текущее седьмое место с 42 очками, отставая от ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча «желтой субмарины» завершились минимальным поражением от «Осасуны» (0:1) и разгромом «Эспаньола» (5:1).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сельта» смогла одержать только четыре победы из десяти последних поединков
  • «Сельта» выиграла три последних матча на выезде у «Вильярреала»
  • Шесть из восьми последних матчей закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вильярреал» нестабильно выступает в нынешнем сезоне, и брать победу хозяев было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на то, что команды не порадуют болельщиков забитыми мячами, а сделать это можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.96 1.94 1.53 2.65
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:35
Как-то странно, что букмекеры не шибко верят в кондиции твердой Сельты, выставляя такие коэффициенты, как будто Вильярреал тут будет играть с Кадисом или какой-нибудь Гранадой. Тем не менее, галисийцы уже по полной программе напрягли "подводников" в личке первого круга (ничья 1:1). + Не будем забывать, что почти сразу же после этой встречи "субмарине" предстоит бороться в плей-офф Лиги Чемпионов с итальянским Ювентусом. В связи с чем не исключено, что хозяева будут выступать здесь с международными мыслями и спустя рукава. Таким образом попробую предположить в данном поединке проход ставки на фору 2 +1.5 за рабочий коэффициент!
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