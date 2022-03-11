«Вильярреал» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.03.2022)

1646993852

сегодня, 13:17

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.59. Выбрать победителем «Сельту» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.86, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Сельта» в нынешнем сезоне является типичным середняком чемпионата Испании и вряд ли может претендовать на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 35 очками. В последних пяти играх Ла Лиги клуб набрал восемь очков, что является довольно средним результатом. В прошлом туре чемпионата «Сельта» обыграла на своем поле «Мальорку» (4:3), а ранее уступила на выезде «Атлетико» (0:2).

«Вильярреал» на данный момент остается в Лиге Чемпионов и совсем скоро команду ждет ответный поединок с «Ювентусом». В чемпионате Испании у команды идет не все так гладко, а именно текущее седьмое место с 42 очками, отставая от ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча «желтой субмарины» завершились минимальным поражением от «Осасуны» (0:1) и разгромом «Эспаньола» (5:1).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Сельта» смогла одержать только четыре победы из десяти последних поединков

«Сельта» выиграла три последних матча на выезде у «Вильярреала»

Шесть из восьми последних матчей закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вильярреал» нестабильно выступает в нынешнем сезоне, и брать победу хозяев было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на то, что команды не порадуют болельщиков забитыми мячами, а сделать это можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.