«Вильярреал» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 15:56

2 ноября «Вильярреал» сыграет с «Янг Бойз» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.35 и на победу гостей за 5.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Вильярреал» в этом сезоне не лучшим образом выступает в Примере, команда часто играет вничью или проигрывает. Например, из трех последних матчей в Примере у «Вильярреала» ни одной победы. В последнем матче группового этапа ЛЧ «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз» со счетом 4:1. До этого команда уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

«Янг Бойз» в последнее время выглядит не лучшим образом. Команда часто проигрывает в Швейцарии. Клуб уступил «Санкт-Галлену» (1:3), а также не смог обыграть «Лугано», матч завершился со счетом 1:2. В Суперлиге Швейцарии «Янг Бойз» удалось переиграть своего соперника в лице «Лозанны» со счетом 3:2. В Лиге чемпионов команда уступила «Вильярреалу» 1:4.

Информация для ставок

«Янг Бойз» проиграл три матча из последних пяти

«Вильярреал» не побеждает три поединка кряду

У «Янг Бойз» семь пропущенных голов в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или на победу «Янг Бойз» по коэффициенту 2.45. «Вильярреал» очень хорош, но у клуба бывают моменты, когда он теряется и не знает, что делать, а швейцарский клуб прекрасно ловит своих оппонентов на таких моментах.