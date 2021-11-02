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«Вильярреал» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 15:56

2 ноября «Вильярреал» сыграет с «Янг Бойз» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Вильярреал
Янг Бойз
2 : 0
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.756.67
Фонбет 1.45 5.00 6.00
Мелбет 1.41 5.35 8.20
1XBET 1.45 5.10 7.50
BetBoom 1.39 5.19 7.86

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.35 и на победу гостей за 5.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Вильярреал» в этом сезоне не лучшим образом выступает в Примере, команда часто играет вничью или проигрывает. Например, из трех последних матчей в Примере у «Вильярреала» ни одной победы. В последнем матче группового этапа ЛЧ «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз» со счетом 4:1. До этого команда уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

«Янг Бойз» в последнее время выглядит не лучшим образом. Команда часто проигрывает в Швейцарии. Клуб уступил «Санкт-Галлену» (1:3), а также не смог обыграть «Лугано», матч завершился со счетом 1:2. В Суперлиге Швейцарии «Янг Бойз» удалось переиграть своего соперника в лице «Лозанны» со счетом 3:2. В Лиге чемпионов команда уступила «Вильярреалу» 1:4.

Информация для ставок

  • «Янг Бойз» проиграл три матча из последних пяти
  • «Вильярреал» не побеждает три поединка кряду
  • У «Янг Бойз» семь пропущенных голов в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или на победу «Янг Бойз» по коэффициенту 2.45. «Вильярреал» очень хорош, но у клуба бывают моменты, когда он теряется и не знает, что делать, а швейцарский клуб прекрасно ловит своих оппонентов на таких моментах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.51 2.11 1.91
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.52 1.50
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Все комментарии
Gahi
Gahi
02 ноября в 18:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
8u7k7r2t9tr4
8u7k7r2t9tr4
02 ноября в 18:06
Футбольный клуб «Вильярреал» одержит победу.
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