«Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

1680120197

вчера, 23:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Аугсбурга» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Вольфсбург» не знает поражений уже несколько матчей подряд в Бундеслиге и вновь претендует на зону еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место с 38 очками и отстает от ближайшего соперника всего на два балла. В прошлом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» минимально обыграл на выезде «Штутгарт» (1:0), а ранее на своем поле поделил очки с «Унион» (1:1).

«Аугсбург» набрал семь очков в пяти последних турах и старается держаться как можно дальше от зоны вылета в турнирной таблице. Сейчас клуб имеет в активе 28 баллов и располагается на 12 месте, опережая 16 место на семь очков. В выездном матче с «Вольфсбургом» даже ничья станет для гостей хорошим достижением. Два последних тура в Бундеслиге завершились для «Аугсбурга» ничьей с «Шальке-04» (1:1) и поражением на выезде от «Баварии» (3:5).

Информация для ставок

«Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних встречах

·«Вольфсбург» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» и «Аугсбург» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вольфсбург» и «Аугсбург» достаточно забивают в последних матчах, а потому рискнем предположить не самый явный вариант исходя из статистики личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.