«Вольфсбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

1642061649

вчера, 11:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Герты» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Вольфсбург» продолжает свою серию без побед и является на данный момент главным неудачником Бундеслиги. Команда занимает 14 место с набранными 20 очками и уже находится не так далеко от зоны вылета, где в начале сезона такая ситуация представлялась с трудом. В домашнем поединке с середняком чемпионата коллектив постарается прервать свою серию и набрать очки. Два последних матче в Бундеслиге «Вольфсбург» проиграл «Бохуму» (0:1) и «Баварии» (0:4).

«Герта» только на один пункт опережает своего нынешнего соперника и старается набирать баллы в копилку турнирной таблицы, где это возможно. В активе клуба 21 пункт, а отрыв от зоны вылета составляет только два очка, что делает обстановку достаточно напряженной. В последних пяти турах чемпионата коллектив набрал семь очков и попробует воспользоваться кризисом оппонента. В прошлом туре «Герта» проиграла «Кельну» (1:3), а ранее оказалась сильнее «Боруссии» Д (3:2).

Информация для ставок

·«Вольфсбург» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Герта» забивала только в пяти матчах из десяти последних на выезде

Три из четырех последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» выиграл три из пяти матчей с «Гертой» за последнее время

Прогноз

У «Вольфсбурга» большие проблемы с игровой составляющей и команда давно не достигает хороших результатов. Тем не менее, предполагаем, что команды не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.