«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2023)

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сегодня, 12:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Вольфсбург» имел неплохую победную серию в Бундеслиге, но в последних поединках результаты заметно ухудшились. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 30 баллами и отстает от ближайшего соперника уже на пять пунктов. В поединке с одним из претендентов на медали, хозяевам будет непросто, но шансы огорчить подопечных Марко Розе определенно будут. В последнем матче «Вольфсбург» не смог переиграть на выезде «Шальке-04» (0:0), а ранее на своем поле уступил «Баварии» (2:4).

«РБ Лейпциг» набрал восемь очков в пяти последних турах Бундеслиги и мысленно готовится к матчу Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится совсем скоро. Команда занимает пятое место с 36 баллами и отстает на семь очков от лидера «Баварии». В предстоящей встрече только максимальная концентрация позволит обыграть непростого соперника на его стадионе. Два последних матча «РБ Лейпциг» уступил «Униону» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Кельном» (0:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вольфсбург» проиграл три из пяти последних встреч с «РБ Лейпциг»

Прогноз

Оба коллектива не показывают стабильных результатов, поэтому победителя будет определить довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.