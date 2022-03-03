«Вольфсбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

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вчера, 12:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Унион» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Вольфсбург» выглядит не очень убедительно и в пяти последних турах смог одержать только две победы. Коллектив занимает низкое для себя 12 место и набрал 28 очков. Команда вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков и должен больше сосредоточиться на том, чтобы не опуститься на дно турнирной таблицы. В прошлом туре чемпионата Испании «Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» М (2:2), а ранее уступил «Хоффенхайму» (1:2).

У «Униона» не заладилась игра в этом календарном году, и команда потеряла несколько позиций. Сейчас клуб идет только на седьмом месте и имеет в активе 37 баллов, отставая от целой группы прямых конкурентов на три балла. Чтобы побороться за место в еврокубках на следующий сезон, команде следует стабильно набирать очки в следующих матчах и надеяться на осечки соперников. Два последних матча «Униона» завершились победами над «Майнцом» (3:1) и поражением от «Арминии» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти домашних встреч «Вольфсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вольфсбург» выиграл два последних домашних поединка у «Унион»

«Унион» уступил в двух поединках на выезде за последнее время

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Унионом» в последних матчах и постарается в этот раз также забрать победу. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.