«ВПС Вааса» — «РоПС».‎‎ Прогноз на матч Первой лиги Финляндии (22.06.2021)

1624312991

сегодня, 01:03

«ВПС Вааса» примет «РоПС» в рамках очередного тура Первого дивизиона чемпионата Финляндии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «ВПС». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20. Победа гостей оценивается тем же коэффициентом 3.20.

Форма команд

«ВПС» набрал в этом сезоне десять баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «ВПС» выглядит неплохо, команда часто теряет очки, но ее игра впечатляет. К сожалению, этого нельзя сказать об игре клуба в течение всего сезона. Команда расстраивает своих болельщиков, но может закончить чемпионат в топ-6, если найдет подход к своим соперникам.

«РоПС» в этом сезоне набрал восемь баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда не может похвастаться хорошими результатами, скорее наоборот, клуб регулярно теряет очки и находится в подвале турнирной таблице. «РоПС» не так уж и далеко находится от топ-6, но нужно понимать, что если команда будет играть в том же духе, то в шестерку лучших она не попадет.

Информация для ставок

«РоПС» не побеждает четыре поединка кряду

«ВПС» выиграл один матч из последних пяти

«РоПС» пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 1.53. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.69.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на исход с учетом форы (0) сборной Эквадора по коэффициенту 1.60.