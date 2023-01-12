«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 12:33

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не определились с фаворитом, а потому на победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.7. Выбрать ничейный результат можно за 3.2, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.95.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Нынешний сезон для «Вулверхэмптона» стал настоящим провалом и на данный момент улучшений не предвидится. Команда идет на предпоследнем месте с 14 баллами и отстает от ближайшего соперника на один балл. В матче с прямым конкурентом по турнирной таблице, болельщики будут ждать только победы от хозяев. В прошлой игре «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), а в кубке Английской Лиги уступил «Ноттингем Форест» (1:2) в серии пенальти.

«Вест Хэму» также очень сложно в этом футбольном году и вместо борьбы за еврокубки, куда стремились «молотобойцы», им приходится бороться за выживание. В активе лондонцев лишь 15 очков и текущее 17 место, что не может устраивать болельщиков и руководство. В прошлой игре «Вест Хэм» переиграл минимально «Брентфорд» в кубке ФА (1:0), а в чемпионате разошелся миром с «Лидсом» (2:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл три из последних десяти поединков во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Вулверхэмптона»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.