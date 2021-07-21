«Яро» — «МуСа». Прогноз на матч Первого дивизиона Финляндии (21.07.2021)

«Яро» примет на своем поле ФК «МуСа» в очередном туре Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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0 : 0
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Яро» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.75. Победа ФК «МуСа» представлена коэффициентом 4.00.
Форма команд
«Яро» с 18 очками в активе занимает 2-е место в турнирной таблице. На счету команды пять побед, три ничьи и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 17 мячей и пропустил 12 голов. «Яро» находится в хорошей форме, но с мая не может одержать хотя бы 2 победы подряд.
«МуСа» находится на четвертом месте с 16 набранными баллами, проведя на 1 матч больше «Яро». На счету клуба три победы, семь ничьих и одно поражение. Команда забила 16 мячей и пропустила 11 голов. «МуСа» практически не проигрывает в этом сезоне, но и не побеждает на протяжении уже 3 туров.
Информация для ставок
- «Яро» забил семь голов в последних пяти матчах
- «МуСа» не проигрывает девять матчей подряд
- «Яро» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу ФК «МуСа» по коэффициенту 1.92.
Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на матч квалификации Лиги чемпионов.