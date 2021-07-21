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«Яро» — «МуСа». Прогноз на матч Первого дивизиона Финляндии (21.07.2021)

вчера, 06:54

«Яро» примет на своем поле ФК «МуСа» в очередном туре Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.224.61
Фонбет Live! 2.30 2.45 4.30
Мелбет 2.20 3.26 3.28
1XBET 2.16 3.28 3.34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Яро» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.75. Победа ФК «МуСа» представлена коэффициентом 4.00.

Форма команд

«Яро» с 18 очками в активе занимает 2-е место в турнирной таблице. На счету команды пять побед, три ничьи и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 17 мячей и пропустил 12 голов. «Яро» находится в хорошей форме, но с мая не может одержать хотя бы 2 победы подряд.

«МуСа» находится на четвертом месте с 16 набранными баллами, проведя на 1 матч больше «Яро». На счету клуба три победы, семь ничьих и одно поражение. Команда забила 16 мячей и пропустила 11 голов. «МуСа» практически не проигрывает в этом сезоне, но и не побеждает на протяжении уже 3 туров.

Информация для ставок

  • «Яро» забил семь голов в последних пяти матчах
  • «МуСа» не проигрывает девять матчей подряд
  • «Яро» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу ФК «МуСа» по коэффициенту 1.92.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на матч квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.63 1.84 2.02
Мелбет 1.94 1.90
1XBET 1.41 2.88
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Все комментарии
7y5vm8634zn3
7y5vm8634zn3
вчера в 12:09
«Яро» (Якобстад) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 08:19
Хозяева не проиграют
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