«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

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вчера, 12:51

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Выбрать победителем «Аталанту» можно по коэффициенту 3.35 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.8.

Форма команд

«Ювентус» добивается неплохих результатов, однако по причинам не связанным с непосредственно с футболом, был оштрафован на 12 очков и опустился на 10 места, имея в активе всего 22 очка. Теперь «старой синьоре» придется вновь догонять своих конкурентов в такой ситуации и в матче с «Аталантой» нужна только победа. В прошлом матче «Ювентус» обыграл в кубке Италии «Монцу» (2:1), а ранее крупно проиграл «Наполи» (1:5).

«Аталанта» в последних матчах забивает аномальное количество мячей, что может говорить о хорошем настрое и мотивации коллектива. Команда из Бергамо занимает пятое место с 34 пунктами и отстает от лидера уже на 13 очков. В прошлом матче кубка Италии, подопечные Гасперини разобрались со «Специей» (5:2), а в чемпионате разгромили «Салернитану» (8:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних выездных поединков «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ювентус» и «Аталанта» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Семь из десяти последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет очень интересным и существует большая вероятность, что команды смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.