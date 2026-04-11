Поль Погба: «Сейчас я чувствую себя хорошо»

Полузащитник «Монако» высказался о поражении монегасков от «Парижа» в выездном матче чемпионата Франции (1:4).

Хавбек восстановился от травмы и впервые с декабря вышел на поле.

Разочарован результатом, но мы играли против команды, которая сегодня была готова и создала нам проблемы, особенно в начале матча. Мы пытались давить, забивать, создавали моменты, но сегодня упустили свой шанс. Нам нужно извлекать уроки из своих ошибок. А на личном уровне всегда приятно вернуться на поле и постараться помочь своей команде.

О приветствии болельщиков и аплодисментах с трибун

Это согрело мне сердце. Конечно, я был сосредоточен на игре, но хорошо их слышал, это действительно приятно. Сейчас я чувствую себя хорошо, был с командой, и теперь стараюсь получать игровую практику и вернуться в форму к матчам, это самое главное. Думаю, со временем всё наладится. У нас была очень хорошая серия, сложно выйти на поле и сразу же играть, когда команда в хорошей форме. Я здесь, чтобы максимально помочь клубу до конца сезона!

О своей физической форме и готовности к выходу в основном составе в текущей кампании

Я всегда должен быть готов. Если я здесь, то, думаю, тренер знает, что готов выйти на поле. Теперь всё зависит от него: захочет ли он меня выпустить (смеётся) и достаточно ли я хорош! Смогу ли сыграть 90 минут уже на следующей неделе? Это моя цель! Футбольный матч длится 90 минут, и моя задача — быть готовым, отыграть всё это время. Сегодня я сыграл гораздо больше, чем в прошлый раз, мы набираем физическую форму, тренировки тоже учитываются, чтобы быть готовым к 90 минутам.