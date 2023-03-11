«Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. Рискнуть на триумф гостей можно по 32, а выбрать в линии ничью предлагают по 14.
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сегодня, 14:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и с большой вероятностью должен становиться чемпионом и в этом сезоне. Тем не менее, команда опережает московский «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков и не имеет права терять очки в поединке с аутсайдером, коим являются «Химки». В прошлом туре РПЛ «Зенит» на своем поле одолел «Пари НН» (3:0), а в кубке России с тем же счетом выиграл у «Волги» Ульяновск (3:0).
«Химки» идут на предпоследнем месте в чемпионате России, но в отличии от «Торпедо», располагаются не так далеко от прямых конкурентов за выживание. В активе подмосковного клуба 13 очков, а от спасительного 12 места его отделяют всего шесть пунктов, однако коллективу следует перезагрузиться и начать побеждать. В прошлом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (1:1).
Информация для ставок
- «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Химки» уступили в семи из десяти последних поединках на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл девять из десяти последних матчей с «Химками» при одной ничьей
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.