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«Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2023)

вчера, 14:53
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. Рискнуть на триумф гостей можно по 32, а выбрать в линии ничью предлагают по 14.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0517.8136.20
Лига Ставок 1.08 13.00 27.00
Мелбет 1.10 14.00 29.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и с большой вероятностью должен становиться чемпионом и в этом сезоне. Тем не менее, команда опережает московский «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков и не имеет права терять очки в поединке с аутсайдером, коим являются «Химки». В прошлом туре РПЛ «Зенит» на своем поле одолел «Пари НН» (3:0), а в кубке России с тем же счетом выиграл у «Волги» Ульяновск (3:0).

«Химки» идут на предпоследнем месте в чемпионате России, но в отличии от «Торпедо», располагаются не так далеко от прямых конкурентов за выживание. В активе подмосковного клуба 13 очков, а от спасительного 12 места его отделяют всего шесть пунктов, однако коллективу следует перезагрузиться и начать побеждать. В прошлом туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Химки» уступили в семи из десяти последних поединках на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл девять из десяти последних матчей с «Химками» при одной ничьей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.02 1.24
Мелбет 3.20 1.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:58
Очередные лёгкие 3 очка для Зенита подъехали. Причём, если Пари НН трёшку от чемпиона получил в закрытом варианте собственной игры, то Химки дадут полную свободу действий фронту атаки хозяев. За первый круг тут должна прилететь мощная ответка, которая не исключает и 5ти мячей от фаворита. Одно ясно, что колоссальная разница в классе между командами в опыте, сыгранности и мощи при интенсивной игре должны привести как к минимум 3-м голам от хозяев. Меньше пока после рестарта сезона они не забивали.
Гость
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