«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (02.10.2022)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Рискнуть на триумф гостей можно по 11, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Зенит» не очень успешно выступает в кубке России, однако в РПЛ у чемпиона страны все хорошо. Коллектив выиграл несколько матчей подряд и лидирует в турнирной таблице с 26 очками в активе. В предстоящем матче команда сыграет с соперником, который идет вторым и отстает на четыре пункта, поэтому победа дает возможность уйти в отрыв от соперников. В матче кубка России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку» (0:3), а в чемпионате переиграл «Динамо» Москва (2:0).

«Ростов» еще не проигрывал в РПЛ в нынешнем сезоне, что делает центральный матч тура еще интереснее. Коллектив набрал 22 пункта идет на втором месте, однако опережает ЦСКА лишь на два балла. Любой результат кроме поражения станет удовлетворительным для «Ростова» и вероятнее всего, поможет ему сохранить свою позицию. В игре кубка страны команда проиграла на выезде «Ахмату» (1:3), а в чемпионате переиграла «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

«Ростов» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл четыре из шести последних матчей у «Ростова»

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