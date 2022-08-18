«Зенит» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Рискнуть на триумф гостей можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.8.
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21 августа 2022, 17:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Зенит» выиграл важный поединок в прошлом туре, однако все еще не может вернуться на свое привычное лидерское место в РПЛ. Команда после пяти туров смогла набрать 11 очков и отстает от «Спартака» на два пункта. Чтобы догнать принципиального оппонента, питерскому клубу необходимо выигрывать ближайшие матчи и надеяться на осечку «красно-белых». В прошлом туре «Зенит» обыграл ЦСКА (2:1), а ранее разошелся миром с «Ахматом» (0:0).
«Торпедо» все еще остается без побед, а само качество игры оставляет желать лучшего. Перед стартом очередного тура московский клуб идет на предпоследнем месте с одним баллом, что разочаровывает болельщиков. В предстоящей встрече с чемпионом страны в Санкт-Петербурге шансов набрать очки у коллектива практически нет. Последние два матча «Торпедо» проиграл «Оренбургу» (0:1) и «Химкам» (1:3).
Информация для ставок
- «Зенит» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- «Торпедо» не побеждал уже на протяжении шести поединков во всех турнирах
- Пять последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей с «Торпедо»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.