«Зенит» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Рискнуть на триумф гостей можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Зенит» выиграл важный поединок в прошлом туре, однако все еще не может вернуться на свое привычное лидерское место в РПЛ . Команда после пяти туров смогла набрать 11 очков и отстает от «Спартака» на два пункта. Чтобы догнать принципиального оппонента, питерскому клубу необходимо выигрывать ближайшие матчи и надеяться на осечку «красно-белых». В прошлом туре «Зенит» обыграл ЦСКА (2:1), а ранее разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

«Торпедо» все еще остается без побед, а само качество игры оставляет желать лучшего. Перед стартом очередного тура московский клуб идет на предпоследнем месте с одним баллом, что разочаровывает болельщиков. В предстоящей встрече с чемпионом страны в Санкт-Петербурге шансов набрать очки у коллектива практически нет. Последние два матча «Торпедо» проиграл «Оренбургу» (0:1) и «Химкам» (1:3).

Информация для ставок

«Зенит» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Торпедо» не побеждал уже на протяжении шести поединков во всех турнирах

Пять последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей с «Торпедо»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.