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«Зенит» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (21.08.2022)

сегодня, 09:33
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Рискнуть на триумф гостей можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.8.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Зенит
Торпедо
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышНичья
- : -
21 августа 2022, 17:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.158.1517.51

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Зенит» выиграл важный поединок в прошлом туре, однако все еще не может вернуться на свое привычное лидерское место в РПЛ. Команда после пяти туров смогла набрать 11 очков и отстает от «Спартака» на два пункта. Чтобы догнать принципиального оппонента, питерскому клубу необходимо выигрывать ближайшие матчи и надеяться на осечку «красно-белых». В прошлом туре «Зенит» обыграл ЦСКА (2:1), а ранее разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

«Торпедо» все еще остается без побед, а само качество игры оставляет желать лучшего. Перед стартом очередного тура московский клуб идет на предпоследнем месте с одним баллом, что разочаровывает болельщиков. В предстоящей встрече с чемпионом страны в Санкт-Петербурге шансов набрать очки у коллектива практически нет. Последние два матча «Торпедо» проиграл «Оренбургу» (0:1) и «Химкам» (1:3).

Информация для ставок

  • «Зенит» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «Торпедо» не побеждал уже на протяжении шести поединков во всех турнирах
  • Пять последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей с «Торпедо»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.42 2.26 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:57
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Гость
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