«Жирона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.05.2023)

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вчера, 20:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.35. Успех «Жироны» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Жирона» набрала 10 очков в последних пяти матчах Ла Лиги и на данный момент занимает место в Лиге Конференций. Коллектив располагается на седьмой позиции с 48 баллами и отстает на семь пунктов от ближайшего соперника на семь пунктов, поэтому может сосредоточиться на защите своей позиции, ведь сразу три команды отстают от него лишь на один пункт. В прошлом туре «Жирона» сыграла вничью с «Реалом» Сосьедад (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Мальорку» (2:1).

«Вильярреал» в свою очередь идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 57 баллами и отстает от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Отыграть за четыре оставшихся тура такой отрыв возможно, но проблематично. Чтобы иметь шансы на продолжение борьбы, «желтая субмарина» обязана выигрывать этот поединок. Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Валенсией» (1:1) и разгромом «Атлетика» Бильбао на своем стадионе (5:1).

Информация для ставок

«Жирона» уступила лишь в двух поединках из десяти последних

«Вильярреал» забивал в 17 последних выездных матчах во всех турнирах

«Вильярреал» выиграл последние четыре встречи с «Жироной»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды играют между собой в закрытый футбол и им не всегда удается отличиться в воротах соперника. Предлагаем и сейчас сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.